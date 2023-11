Perde il controllo dell'auto, finisce contro un albero e si ribalta in mezzo alla strada

Incidente in tarda mattinata oggi, poco dopo mezzogiorno, in zona Ronco. Una donna alla guida di un'auto, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un'albero e ribaltandosi in mezzo alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure alla ferita, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco.