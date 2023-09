Grave schianto sulla Bidentina, perde il controllo dell'auto e si ribalta: trasportato al Bufalini con l'elimedica

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì lungo il tratto appenninico della Bidentina, a Corniolo, nel territoriale comunale di Santa Sofia. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un automobilista ha perso il controllo della vettura sulla quale stava viaggiando, una "Jeep", cappottandosi e rimanendo intrappolato all'interno dell'abitacolo. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 10.30. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna, che hanno provveduto ad estrarre il ferito dal'auto ed affidarlo alle cure dei sanitari del 118, presenti anche con l'elimedica. L'uomo, in gravi condizioni, è stato quindi trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della provinciale.