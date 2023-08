Perdita di controllo e schianto con cappottamento: paura in A14 per due turisti tedeschi

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto, lungo la carreggiata sud. Il sinistro, al vaglio agli agenti della Polizia Autostradale, si è verificato all'altezza del chilometro, nella zona di . Per cause in fase d'accertamento, la "Fiat 500" sulla quale viaggiavano due turisti tedeschi è finita fuori strada. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 15, attivando anche l'intervento dell'elisoccorso e dei Vigili del Fuoco giunti da Faenza. Fortunatamente i due occupanti non hanno riportato gravi lesioni, venendo comunque trasportati all'ospedale per le cure del caso. La peggio l'ha riportata una donna, trasportata al Bufalini. Inevitabili le temporanee ripercussioni alla circolazione stradale.