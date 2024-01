Schianto con cappottamento sulla Bidentina: paura per l'anziano automobilista

Rocambolesco incidente stradale nella prima serata di lunedì lungo la Provinciale 4 "Del Bidente", a Civitella di Romagna. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un anziano ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, una "Fiat Punto", cappottandosi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 all'altezza del birrificio Mazapegul. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì che hanno provveduto a liberare dall'abitacolo il ferito, affidandolo alle cure dei sanitari del 118. L'uomo durante le operazioni di soccorso non ha mai perso conoscenza.