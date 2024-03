Il drammatico schianto costato la vita a Davide e Abdullah, il minorenne lotta in ospedale: è in prognosi riservata

Restano gravi le condizioni del minorenne rimasto gravemente ferito alle prime luci dell'alba di venerdì nel tragico incidente sull'Autosole alle porte di Piacenza e costato ala vita al 20enne Davide Di Blasio e al 26enne pakistano Abdullah Basil. Il minorenne, di nazionalità romena e anche lui residente a Forlì, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Piacenza. L'esatta dinamica del drammatico schianto, avvenuto mentre vi era una fitta nebbia, è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la "Renault Clio" con a bordo i tre giovani viaggiava in direzione nord, quando, all'altezza del chilometro 56, è finita contro il new jersey in cemento, sbalzando nella corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un mezzo pesante. Nell'urto Davide e Abdullah sono praticamente deceduti sul colpo, mentre il minorenne ha riportato gravi lesioni venendo trasportato d'urgenza al locale nosocomio.

"Dibla", come era conosciuto dagli amici, aveva frequentato la sezione A dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell'istituto tecnico commerciale "Matteucci", diplomandosi nel 2022. Non sono stati ancora fissati i funerali. Mentre continuano i messaggi di cordoglio sui social.