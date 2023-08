Schianto mortale all'incrocio 'maledetto': muore motociclista forlivese, gravissimo il figlio minorenne

Ennesimo incidente fatale all'incrocio tra via del Sale e via Erbosa a Campiano ieri sera. Erano le 23.30, quando un 48enne nato a Forlì, ma residente in zona, stava viaggiando in sella a una moto, una Honda NC 700, insieme al figlio minorenne lungo via del Sale, da San Zaccaria verso San Pietro in Vincoli. Sulla via Erbosa stava invece viaggiando una Lancia Y condotta da una 40enne e con a bordo anche il suo figlioletto, da Campiano verso la Cervese. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che giunta all'incrocio l'automobilista non si sia accorta dell'arrivo da sinistra della moto, che si è schiantata contro la fiancata destra dell'auto.

Nel violento urto, il motociclista è stato sbalzato a bordo strada, mentre il figlio è finito nel fosso adiacente all'incrocio. La vittima è Gabriele Lombardi. Purtroppo per il 48enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Il figlio, invece, è stato soccorso dal 118 - giunto sul posto con due ambulanze e auto medica - e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Bufalini di Cesena. Illese l'automobilista e il bambino. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, insieme ai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima che hanno chiuso la strada al traffico a lungo. Sul posto anche i Vigili del fuoco per aiutare nel recupero dei feriti e nella messa in sicurezza dei mezzi.