Schianto sulla via Emilia, i Vigili del fuoco liberano una persona rimasta incastrata nell'auto

Ancora un intervento dei Vigili del fuoco che alle ore 6.35 del mattino del 20 Agosto 2023 sono intervenuti sulla via Emilia nel comune di Forlimpopoli per un incidente stradale. La squadra sul posto ha provveduto a liberare, con l'utilizzo di attrezzatura da taglio, una persona rimasta incastrata all'interno di un veicolo, per poi affidarla ai sanitari di Romagna Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri.