Asfalto viscido, schianto in Tangenziale in tarda serata: due feriti

Potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia all'origine di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di venerdì, intorno alle 22.30, lungo la Tangenziale di Forlì all'altezza della rotonda con Via Monda. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine sono venute a collisione due auto, una "Fiat Punto" ed una "Renault Scenic". Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a soccorrere i due feriti e mettere in sicurezza i mezzi incidentati. I conducenti, dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale per le cure del caso.