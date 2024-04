Scontro tra auto in via Decio Raggi: due feriti

Scontro tra due auto nella serata di domenica in via Decio Raggi, all'altezza di via Paoluzza. Il fatto è avvenuto intorno alle 20,45: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 per soccorrere i due conducenti rimasti feriti. Fortunatamente le loro condizioni non hanno destato particolare preoccupazione. Per ricostruire la dinamica del sinistro hanno operato gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale.