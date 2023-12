Schianto al ritorno dalla battuta di caccia, due feriti: uno sbalzato dall'auto dopo l'impatto contro un pozzo

E' di due feriti il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi nel cuore della mattinata di giovedì in via Monda, nella periferia di Forlì. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, una "Fiat Panda Sisley" vecchio modello con due cacciatori a bordo è uscita di strada, schiantandosi contro un pozzo in cemento armato. Entrambi hanno riportato lesioni, le più gravi il conducente, venendo trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

L'incidente si è verificato intorno alle 11.30. I due feriti stavano tornando da una battuta di caccia. Al volante della "Fiat Panda", che procedeva in direzione Meldola, si trovava un 63enne. Poco prima dell'intersezione con via Cavalletto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo prima nel fossato che costeggia la carreggiata e quindi contro un pozzo: l'impatto è stato particolarmente violento, col 63enne che è stato sbalzato dall'abitacolo. E' rimasto invece intrappolato all'interno del mezzo il passeggero, anche lui poco più che sessantenne, estratto dai Vigili del Fuoco.

Nessuno dei due feriti ha perso conoscenza. L'automobilista è stato trasportato al nosocomio cesenate in elimedica, mentre l'amico in ambulanza. A bordo vi era anche un cane da caccia, che si trovava in un apposito spazio allestito per l'animale, affidato ad un amico dei due cacciatori.