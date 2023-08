Scontro al solito incrocio sulla Tosco-Romagnola, due ferite: una trasportata con l'elimedica al Bufalini

Ancora un incidente stradale a Castrocaro all'incrocio tra via Del Partigiano e la Statale 67 Tosco-Romagnola. Il fatto è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 8.30. Il bilancio è di due donne ferite, una delle quali trasportate con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, una 24enne, a bordo di una "Fiat Punto", proveniva da via Del Partigiano, quando, nell'effettuare una manovra di svolta, è venuta a collisione con una "Fiat Bravo" condotta da una 55enne, che percorreva il tratto di Statale - che prende il nome in quel punto di via Mengozzi - con direzione di marcia Dovadola-Terra del Sole.

A seguito della collisione entrambe le conducenti hanno riportato lesioni (la "Punto" è carambolata nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre la "Bravo" si è arrestata nella corsia direzione Terra del Sole), venendo soccorse dai sanitari del 118, che hanno operato insieme ai Vigili del Fuoco. La peggio l'ha riportata la 55enne, trasportata con l'elimedica al Bufalini. Per velocizzare le operazioni l'elisoccorso è atterrata nella piazzola collocata a margine della carreggiata.