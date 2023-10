Scontro tra auto in autostrada, una si intraversa: due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi mercoledì pomeriggio lungo il tratto forlivese dell’autostrada Bologna-Taranto. Il fatto è avvenuto intorno alle 14,30, all’altezza del chilometro 82 sud. Per cause in fase d’accertamento alla Polizia Autostradale di Forlì sono venute a collisione due auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorrere due persone da una delle due auto coinvolte per affidarle al personale sanitario. Oltre agli agenti della Sottosezione di Pieveacauedotto ha operato anche il personale di Autostrade per l’Italia.