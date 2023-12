Si ribalta col suo furgoncino lungo via Lughese, estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di sabato una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì si è precipitata in via Lughese all' altezza del civico 99 per un incidente stradale. La squadra sul posto ha provveduto a stabilizzare un veicolo che si era ribaltato sulla carreggiata, si tratta di un Fiat Qubo, una sorta di Fiorino. Il conducente del mezzo è stato estratto dall'abitacolo in collaborazione con i sanitari di Romagna Soccorso. Sul posto la Polizia Locale di Forlì per i rilievi di legge. Il ferito è un uomo di 63 anni che dai primi accertamenti è stato protagonista di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, intorno alle ore 18. E' stato necessario chiudere la strada per le operazioni di messa in sicurezza.