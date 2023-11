Auto si ribalta sulla Bidentina, disagi al traffico: un ferito lieve

Un incidente, per fortuna con esito non grave, si è verificato intorno alle 10 di sabato. Sulla strada provinciale Bidentina un'auto si è ribaltata su un fianco. L'incidente è avvenuto nel comune di Santa Sofia, in corrispondenza dello stabilimento Pollo del Campo. Il sinistro ha creato rallentamenti e disagi alla circolazione stradale. Sul posto una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Civitella, che ha operato per mettere in sicurezza la vettura che occupava parte della carreggiata. L'occupante è stato portato in ospedale dal personale sanitario, dopo essere uscito autonomamente dal veicolo incidentato. sul posto Carabinieri per i rilievi dell'accaduto.