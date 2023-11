Schianto tra un trattore e un auto: sul posto anche l'elisoccorso

Grande affluenza di mezzi di soccorso, venerdì mattina intorno alle 8,30 nella zona di San Lorenzo in Noceto, dove si sono concentrate ambulanze, squadre dei vigili del fuoco e l'elicottero del 118, oltre alla forze dell'ordine. A causare il massiccio intervento è stato lo scontro frontale tra un'auto e un trattore in via Monte del Pozzo, una strada comunale che unisce la provinciale del Rabbi alla frazione di San Cristoforo. Nell'incidente - nonostante il primo allarme - non risultano feriti gravi. Non è stato necessario per i vigili del fuoco liberare il ferito dalla lamiere dell'auto, essendo uscito in modo autonomo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.