Agricoltura, al via gli incontri territoriali di Coldiretti: "Serve lo stop alle vendite sotto i costi di produzione"

Sono cominciati da Forlì gli incontri territoriali “Orgoglio Coldiretti” con decine e decine di agricoltori associati. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti a livello nazionale ed europeo, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili, ma anche e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. In questo modo si punta a valutare a livello locale, regionale e nazionale le priorità e le ulteriori azioni da mettere in campo. La Coldiretti ha predisposto un piano di misure per continuare a dare risposte, che il presidente Ettore Prandini ha presentato al Governo in un vertice a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni il sottosegretario alla presidenza Mantovano e i vicepremier Tajani e Salvini, e i ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani e Calderone.

"Noi siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia e in Europa e dobbiamo anche saper tramutare quelle che sono le proposte in progetti e in risposte, non ci possiamo limitare a evidenziare quelle che sono le proposte - ha sottolineato Prandini -. Rispetto chiunque voglia fare una manifestazione, ma vorrei sottolineare che noi in quattro giorni abbiamo incontrato sul territorio più di 40mila imprese”.

"L’aumento dei tassi di interesse, i costi di produzione accresciuti a causa delle guerre, l’inflazione che riduce il potere di acquisto e le conseguenze di alcune scelte sbagliate dell’Unione Europea stanno determinando situazioni di difficoltà in numerose aziende - ha spiegato Massimiliano Bernabini presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -. A livello nazionale e locale sono necessari alcuni interventi che rispondano innanzitutto alla difesa del reddito delle aziende agricole. Serve lo stop anche alle vendite sotto i costi di produzione e più controlli contro le pratiche sleali. Coldiretti è pronta a replicare l’azione contro lactalis su tutte le filiere rilanciando la raccolta di segnalazioni da parte dei soci, anche durante questi importanti incontri sul territorio".

L’incontro, che ha visto la partecipazione ed il prezioso contributo oltre che del presidente Bernabini anche del direttore Alessandro Corsini, i tecnici funzionari di Coldiretti, i segretari di zona e tutti i capi servizio, ha consentito ai soci di esprimere punti di vista ed opinioni sull’attualità, evidenziare i bisogni e segnalare le problematiche consistenti sul territorio.