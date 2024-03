Ai nastri di partenza un corso gratuito per diventare tecnico di cantiere

Alla Scuola Edile Artigiana Romagna a Forlimpopoli è in partenza un corso gratuito da 800 ore per diventare Tecnico di Cantiere Edile, rivolto a giovani e adulti, occupati o non occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che si svolgerà in orario serale per tre giorni a settimana. Il profilo formato si occuperà di programmazione dei lavori, allestimento, gestione organizzativa e coordinamento del cantiere; pianificazione e controllo della produzione e dei processi del cantiere; amministrazione e contabilità di cantiere; gestione della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul lavoro e molto altro ancora. Le iscrizioni si chiuderanno il 3 marzo, mentre il 18 marzo si svolgerà la prima lezione. Per tutte le informazioni riguardo al corso e per iscriversi basta visitare la pagina internet della Scuola Edile Artigiana Romagna.