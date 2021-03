Ance esulta: "Firmato il decreto che sblocca 2,5 milioni di euro in provincia per le opere pubbliche"

Il Presidente di Ance Forlì-Cesena, Franco Sassi, definisce estremamente positivo il lavoro svolto a livello nazionale da Ance ed esprime soddisfazione nell’apprendere che il Ministero dell’Interno ha appena firmato il decreto che sblocca quasi 2 miliardi di euro da destinare, già nel 2021, a circa 3.000 opere pubbliche comunali, diffuse in tutta Italia, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“Questo è il frutto della costante azione associativa di Ance con la quale, facendo leva sull’esperienza positiva del cosiddetto “Piano spagnolo”, che dal 2019 rappresenta un modello per la rapida spesa dei fondi destinati a investimenti locali, abbiamo chiesto l’attuazione di un “Piano Italia”, inserito tra le priorità del Piano Marshall da noi proposto ad aprile scorso, per dare un sostegno concreto al nostro settore e all’intera economia” afferma Sassi.

Alla Provincia di Forlì-Cesena andranno circa 2,5 milioni di euro per 9 progetti, a Rimini 1,8 milioni per 4 progetti, a Ravenna 2,8 milioni per 6 progetti (in allegato schema di ripartizione).

La procedura prevede che l'ente beneficiario del contributo affidi i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro termini rapidi, a pena di recupero e riassegnazione dei fondi.

Conclude Sassi: “Gli interventi in Romagna dovranno essere affidati entro 10 mesi dalla firma del Decreto: una ulteriore ragione perché le stazioni appaltanti si rivolgano per i lavori a operatori del territorio, in grado di garantire qualità e certezza dei tempi, ed ottenendo in questo modo anche l’auspicabile obiettivo di riversare sul territorio, a beneficio di famiglie e attività locali, i fondi ottenuti. La nostra Associazione è, come sempre, a disposizione degli Enti per qualsiasi necessità.”