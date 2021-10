Apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosa c’è da sapere per non incorrere in sanzioni: il webinar

Unioncamere italiana, Camera di commercio della Romagna, Centro di Coordinamento Raee, Agenzia delle Accise, dogane, monopoli, organizzano, per il 5 novembre 2021 dalle 10 alle 12 il webinar gratuito "Adempimenti Raee per produttori ed importatori - Come orientarsi quando si immettono Aee sul mercato italiano”.

Il webinar ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza della normativa in tema RAEE e delle disposizioni che ne derivano, approfondendo i temi relativi al campo di applicazione aperto, noto come “Open Scope”, di fatto l'allargamento della platea dei soggetti tenuti ad iscriversi al Registro Aee.

Il webinar è rivolto soprattutto alle imprese che importano parti elettriche che andranno a completare attrezzature professionali, che potrebbero non essere pienamente consapevoli della necessità di iscrizione al registro Raee e che, per questo, rischiano di incorrere in maxi sanzioni.

Convinzione comune degli organizzatori è che è indispensabile informare adeguatamente le imprese per prevenire gli illeciti ed evitare l'erogazione di sanzioni.

Il programma prevede, dopo il saluto iniziale di Maria Giovanna Briganti, vice segretario generale della Camera della Romagna, l’intervento di Marco Conte, vice segretario generale Unioncamere, che illustrerà il protocollo d'intesa sottoscritto recentemente da Unioncamere italiana e Centro di Coordinamento Raee allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi normativi per favorire la tutela del mercato e una equa concorrenza e realizzare una gestione corretta della filiera delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Aee).

A seguire Fabrizio Longoni, direttore del Centro di Coordinamento Raee ("Evoluzione della normativa sui Raee e impatto sulle imprese"), Marco Botteri, responsabile registri telematici Ecocerved ("Il Registro Aee"), e Maria Michaela Salati, Reparto antifrode dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) ("I controlli doganali alle importazioni delle Aee") Modera l'incontro Alessandra Roberti, funzionaria della Camera di commercio della Romagna

Il webinar è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria sul sito www.romagna.camcom.it

Link diretto: https://www.romagna.camcom.it/ambiente/formazione-ambiente-2021/webinar-adempimentiraee/webinar-adempimenti-raee-per-produttori-ed-importatori/webinar-adempimenti-raee-per-produttori-edimportatori/iscrizione-evento.htm?ID_D=11032

È possibile anticipare quesiti ai relatori inviando entro il 4 novembre una mail a: ambiente@romagna.camcom.it

Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento il giorno precedente allo svolgimento dell'evento.