Campagna pubblicitaria di ringraziamento a chi ha operato contro il Covid

In questi giorni è ripartita la campagna di sensibilizzazione e ringraziamento "Dall'Italia che non dimentica", indetta dall'agenzia di pubblicità "Logocomune", in onore di tutti coloro che hanno operato per il prossimo durante questa emergenza pandemica. Spiega Marco Prati, responsabile di Logocomune: "Invitiamo tutti a manifestare egual senso di gratitudine attraverso un gesto simbolico, che offra visibilità al lavoro di chi ha consentito, a noi cittadini, di superare anche questa seconda fase dell'emergenza ed avviarci verso una completa ripresa, sotto il profilo sanitario e socio-economico". "Proprio per questo vogliamo condividere l'iniziativa con il maggior numero di aziende del settore possibile fornendo l’ immagine grafica gratuitamente - aggiunge -. Gli interessati potranno così inserire l'immagine nei loro mezzi di comunicazione. Chi fosse interessato è pregato fare richiesta a "consulenza@logocomune.com""