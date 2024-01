L'impero delle vacanze nella natura, ricavi in crescita per 'Club del Sole': "Il capitale umano è l'investimento più significativo"

Anche quest’anno Club del Sole, il network italiano della vacanza outdoor con sede a Forlì in via Biondini, supporta, in qualità di partner, la Ricerca dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione. I risultati della ricerca sono stati presentati a Milano durante il Travel Innovation Day che ha avuto l’obiettivo di presentare i valori di mercato del 2023 e delineare trend e previsioni per il 2024. Fra le diverse evidenze emerse dalla ricerca, si evince che il segmento dell’open air ha un peso significativo sul comparto della ricettività rappresentandone il 7-8% nel mercato italiano, con un valore di poco inferiore ai 3 miliardi di euro. Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno ad 1 miliardo di euro. Come lo scorso anno, i dati dimostrano un completo allineamento tra le esigenze del più ampio mercato turistico e il filone dei viaggi outdoor.

"Siamo orgogliosi di supportare anche quest’anno, in qualità di partner, la Ricerca dell’Osservatorio in quanto elemento chiave per ottenere una comprensione approfondita delle dinamiche di sviluppo e per supportare decisioni strategiche informate” ha dichiarato Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole -. Ascoltare le esigenze dei consumatori ed intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi". Un futuro in crescita è quello che attende Club del Sole. "Crescere e saper ascoltare attentamente il mercato è nel nostro Dna - aggiunge Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera che di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, destinazione perfettamente in linea con la nostra visione".

Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. "Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il suo investimento più significativo - rimarca il direttore generale -. L'obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come Ente Formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna".

Non meno importante è il tema della sostenibilità, "una delle cifre distintive della filosofia di Club del Sole. Oltre a una perfetta armonia delle strutture con la natura circostante, sono molte infatti le best practice attuate all’interno dei Villaggi: mobilità sostenibile con golf car, bici elettriche e monopattini; energia da fonti rinnovabili; uso di prodotti a chilometro zero. Un’altra azione significativa promossa nel 2023 è stata, ad esempio, la piantumazione al Romagna Family Village di oltre 1.000 alberi per ricreare un polmone naturale". Nei prossimi anni, viene annunciato, continueranno gli investimenti strategici in Esg (Environmental, Social, Governance), indici sui quali l’azienda da sempre si impegna. Lo scorso anno, in proposito, ha lanciato il format Re-Tree-T allo Spina Village, laboratorio di ospitalità innovativa, basato sulla progettazione bioclimatica e in sintonia con la natura. Il progetto prevede la mappatura digitale della flora della pineta secolare per inserire delle strutture tra gli alberi esistenti, senza danneggiarli, al fine di far vivere agli ospiti un’esperienza di immersione unica a contatto con la natura.