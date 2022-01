Cna inaugura il 2022 con Professione Professionista: "Il tempo è tiranno? Impariamo a gestirlo meglio"

Dopo la pausa natalizia, Cna Professioni Forlì-Cesena, in collaborazione con Cna Giovani Imprenditori organizza il consueto incontro informale di “Professione Professionista: “Il tempo è tiranno? Impariamo a gestirlo meglio”; un incontro rivolto a professionisti, professioniste, imprenditori ed imprenditrici, insomma, tutti coloro che vogliono scoprire come sfruttare strumenti e idee per una migliore gestione del proprio tempo.

“Molto spesso ci capita di non riuscire ad organizzare il nostro tempo e di ritrovarci in affanno nel tentativo di conciliare la nostra attività professionale con il resto della nostra vita - commenta Paola Scalzotto, presidente di Cna Professioni Forlì-Cesena - questo è il tema che affronteremo attraverso il dialogo aperto tra i partecipanti, stile che ci contraddistingue da sempre".

"Nonostante l’attuale situazione pandemica, abbiamo preferito non fermarci e ripartire con "Professione Professionista", anche se online: il nostro obiettivo principale rimane sempre quello di aiutarci a crescere insieme e non sentirci isolati, a maggior ragione in questo periodo”, conclude. L’evento si terrà mercoledì prossimo alle 18.30 online. E' previsto l'intervento della consulente Vera Tucci, imprenditrice, speaker e docente. Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite il sito di Cna Forlì-Cesena: www.cnafc.it/eventi.