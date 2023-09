Commercio, nuova legge regionale sull'economia urbana. Confesercenti: "Sfida importante che guarda al futuro"

"L’approvazione della legge regionale sull’economia urbana rappresenta un passaggio importante e pone una sfida per il futuro a tutti i soggetti che a vario titolo operano all’interno dei centri urbani della nostra regione”. È il commento di Mauro Lazzarini, presidente di Confesercenti provinciale forlivese, all’approvazione, da parte dell’Assemblea Legislativa, della nuova legge in materia di commercio e economia urbana.

“La nuova legge - continua Lazzarini - è stata fortemente richiesta dalla nostra associazione e ha visto un lungo percorso di confronto che ci ha visti protagonisti attivi e ha portato a un testo sostanzialmente condivisibile". Il presidente dell'associazione dei commercianti non si nasconde, però, le eventuali difficoltà: "La nuova legge supera la numero 41 del 1997 che è stata molto importante per il mondo del commercio e ha avuto un ruolo non secondario per la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi; le aspettative sul nuovo provvedimento sono, di conseguenza, molto alte e sarà particolarmente importante il lavoro che dovrà essere fatto da qui in avanti da parte della Giunta per dare ‘gambe’ al provvedimento”.

Il tema è particolarmente delicato secondo Lazzarini: "Il momento, infatti, è particolarmente difficile per il settore a causa degli effetti della pandemia e delle crisi internazionali in atto che comprimono i consumi e fanno lievitare i costi delle aziende. Confesercenti comunque darà il proprio contributo su tutti i tavoli di confronto per far sì che la nuova legge non perda di vista la centralità delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi per lo sviluppo di politiche in grado di valorizzare i nostri centri urbani e aumentare la vivibilità e la qualità della vita dei nostri cittadini".