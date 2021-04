Confartigianato: "Costi delle materie prime in aumento, la piccola impresa va tutelata"

“I vertiginosi aumenti delle materie prime costituiscono un ulteriore onere per le piccole imprese, per questo la Confederazione ha avviato varie iniziative tese ad approfondire il problema del rincaro delle materie prime e in particolare dei materiali ferrosi". Alberto Camporesi, responsabile sindacale di Confartigianato di Forlì, sintetizza l’impegno dell’Associazione per monitorare il mercato.

"Tra queste ricordiamo le numerose analisi dell’Ufficio Studi, svolte anche a livello locale, per valutare l’impatto sul sistema produttivo e il recente confronto col Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, attraverso l’invio di una lettera nella quale si esprime la forte preoccupazione delle imprese artigiane - aggiunge -. Nella lettera è stato evidenziato che il minore volume di attività conseguente alla crisi Covid-19, il perdurare delle tensioni sui prezzi delle commodities di ampiezza simile al precedente rialzo (2016-2017) e l’ipotesi di una variazione dei prezzi di acquisto del 14,6% in media annuale, sta determinando un maggiore costo di materie prime per 3,2 miliardi di euro, che gravano sulle 69 mila micro e piccole imprese del settore dei prodotti in metallo".

"Tra le principali cause dei rincari viene evidenziata la strategia di politica industriale dei nuovi Paesi emergenti nel panorama globale, strategia che sta mettendo in difficoltà non solo le grandi industrie del settore siderurgico e meccanico ma anche e soprattutto gli imprenditori artigiani, i quali faticano a mantenere invariati i prezzi dal preventivo alla consegna a causa dei continui rincari dei prezzi delle materie prime che hanno raggiunto ormai un livello inaccettabile - conclude Camporesi -. Confartigianato ha chiesto al Ministro Giorgetti una forte attenzione al fenomeno e l’attivazione di strumenti idonei a equilibrare domanda e offerta, anche nelle dinamiche dei lavori pubblici. L’Associazione ha confermato l’impegno dell’attività di monitoraggio della situazione e di sensibilizzazione nei confronti dei rappresentanti governativi".