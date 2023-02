Confartigianato rinnova i proprio organi elettivi: al via le assemblee territoriali

Confartigianato di Forlì inizia il cammino verso i rinnovi delle cariche sociali, un momento chiave per la vita dell’associazione. Per presentare il programma elettorale, le modalità di candidature e raccogliere le adesioni da parte degli imprenditori, sono in programma cinque appuntamenti che saranno realizzati nei diversi comuni del comprensorio. A partire da lunedì, a Modigliana, dove nella sala Bernabei in piazza Matteotti alle 20.30 il segretario Mauro Collina e il presidente Luca Morigi, incontreranno gli imprenditori dell’area del Tramazzo Marzeno, per definire candidati e liste elettorali.

A seguire, martedì, alla stessa ora, nella Sala consiliare del Comune di Castrocaro, in viale Marconi 81, si terrà l’appuntamento dedicato agli associati della vallata Montone e Rabbi, che si estende da Castrocaro a Portico San Benedetto, Predappio e Premilcuore. Gli associati in possesso dei requisiti richiesti, potranno candidarsi per i consigli di categoria e mestiere, per quelli di settore, per i movimenti e per i comitati zonali dell’area di appartenenza, nell’assemblea generale dei delegati siederanno 56 imprenditori.

Come chiarisce il presidente Luca Morigi, al termine del suo primo quadriennio alla guida dell’associazione, “gli imprenditori, che vorranno candidarsi, mettendosi in gioco in prima persona per portare avanti le istanze dell’artigianato e della micro e piccola impresa, devono essere consapevoli dell’importanza del ruolo che andranno a ricoprire, se risulteranno eletti. Sedere nei consigli di categoria, nei comitati zonali o nei massimi organi della rappresentanza dell’associazione, richiede passione, entusiasmo e di essere propositivi, per farsi voce delle necessità di coloro da cui si è ricevuto mandato. Un patto di fiducia, tra chi ben conosce cosa implica fare impresa nel nostro Paese".