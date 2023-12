Natale, il 73% dei forlivesi metterà un regalo sotto l'albero. "Ma bollette e inflazione pesano sugli acquisti"

E' iniziata la corsa ai regali di Natali. E secondo le stime di Ascom-Confcommercio Forlì le famiglie spenderanno in media 178 euro. E il 73% dei forlivesi metterà un pensiero sotto l'albero vestito a festa. "C'è però da segnalare che in tanti i regali potrebbero già averli acquistati, visto che il volume di acquisti durante la “black week” è cresciuto del 7%, con una prevalenza dello shopping online", analizza il direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, Alberto Zattini.

Ad incentivare lo shoppig natalizio anche l'arrivo delle tredicesime, che, fotografa Zattini, "si tramuteranno in media in 1.864 euro di consumi per ogni famiglia forlivese (erano 1.598 euro nel 2022, in crescita di 266 euro), comprensivi delle spese obbligate quali bollette e mutui". L'Ufficio Studi di Confcommercio attribuisce la crescita dei consumi all'incremento dell’occupazione, agli effetti del taglio del cuneo fiscale e contributivo e alla diminuzione dell’inflazione, in particolare dei beni energetici.

Il quadro forlivese riflette nel suo complesso la situazione nazionale. Tuttavia, prosegue Zattini, "non dobbiamo però dimenticare che inflazione e caro bollette peseranno per le famiglie forlivesi per circa un terzo del totale delle tredicesime. Si tratta di elementi che rendono incerto il periodo natalizio. Un’incertezza attenuata dalla crescita di fiducia di famiglie e imprese e, come si diceva, dall’aumento degli acquisti durante il Black Friday".

Da Zattini anche un appello ad "acquistare nel negozio sotto casa. C'è anche un aspetto di socialità nel comprare i regali per familiari e amici. Acquistare in un negozio fisico è anche un modo per aiutare le nostre attività commerciali, che pur tra mille difficoltà continuano a tenere duro".