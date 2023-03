Disturbi da gioco d'azzardo, incontro formativo in Comune

Il Salone Comunale di Forlì ha ospitato lunedì mattina una formazione sul Disturbo da Gioco D'Azzardo organizzata dal Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì, in collaborazione con il Comune e rivolta ad Assistenti Sociali ed Educatori comunali, oltre che ad operatori del Terzo Settore. "L'incontro - spiegano gli operatori - si è aperto con i saluti istituzionali di Giorgina Savoldi, dirigente del settore Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì; è poi intervenuto il dottor Michele Sanza, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena; a seguire la dottoressa Pracucci, picologa e psicoterapeuta esperta di Dga; infine Antonio Lamparelli di Open Group- Centofiori, che coordina le attività del personale che ha vinto la Gara d'Appalto per i Servizi di Prevenzione, Cura e Riabilitazione gestiti in collaborazione con il personale del SerD. Questi ha illustrato le attività condotte da inizio ottobre ad oggi dal personale in appalto, oltre a descrivere l'iniziale mappatura capillare effettuata sul territorio dalle educatrici della Cooperativa sulle zone e sui target della popolazione concettualmente a rischio. Di significativo rilievo l'apertura dello Sportello SLOT presso la Casa della Salute di Forlimpopoli e la consulenza offerta da una psicologa e da un legale. La mattinata ha permesso uno scambio di esperienze tra gli operatori del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì che hanno coordinato l'incontro e le Assistenti Sociali presenti, al fine di migliorare il riconoscimento di situazioni a rischio e favorire una intercettazione precoce del disturbo". Questi gli orari di apertura dello sportello sono il lunedì, dalle 15.30 alle 17.30, e il martedì, dalle 12.30 alle 14.30. Tel 335 5843678, e- mail sportello slot.fo@auslromagna.it