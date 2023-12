Due giovani al timone di una tabaccheria: "Dimostrano grande coraggio e fiducia nel futuro"

Nuovo volto per "Le More", tabaccheria e rivendita di oggettistica di via Cavour 77 a Meldola gestita da alcuni mesi da Luigia Giagnorio e Costanza Facchino. "Hanno deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura, andando controcorrente e dimostrando grande coraggio e fiducia nel futuro - il saluto del sindaco Roberto Cavallucci -. A queste ragazze un grande “in bocca al lupo” da parte dell'intera Amministrazione Comunale".