Elezioni della Rsu alla Adapa Italia di Forlì (ex Sidac): Cisl primo sindacato in azienda

I dipendenti della Adapa Italia Forlì (ex Sidac), azienda specializzata nella produzione di packaging flessibile, con 120 dipendenti, di proprietà della multinazionale austriaca Adapa, sono stati chiamati al voto, per scegliere i loro rappresentanti sindacali. Hanno risposto all?appello 76 persone, il 63,4% degli aventi diritto. La Femca Cisl Romagna è risultato il sindacato più votato, raggiungendo il 57,5% dei consensi ed eleggendo due delegati su quattro: Antonio Piredda e Raffaele Calvanese. Non sono stati resi noti i risultati completi e gli altri membri della Rsu.

?Sono molto soddisfatto del risultato - afferma Cristian Pancisi, operatore territoriale -, la Femca-Cisl Romagna continua a crescere nel forlivese. La scelta della nostra federazione regionale d'investire nella formazione di attivisti e delegati sta creando motivazione, appartenenza e voglia d?impegnarsi per migliorare il proprio ambiente di lavoro". "Siamo stati premiati dalla recente installazione in stabilimento di un manipolatore meccanico, capace di ruotare, senza fatica fisica, le bobine prodotte, che possono arrivare a pesare diverse centinaia di chili ? dichiara Antonio Piredda, rieletto con ampio consenso - . Lo abbiamo chiesto con grande insistenza, funziona, per cui ora l?azienda ne acquisterà altri cinque, per un investimento complessivo di 300.000 euro, liberando in questo modo i lavoratori da eccessivi sforzi. Se fossero stati acquistati dieci anni fa quanti mal di schiena ci saremmo risparmiati".