Emergenza alluvione, Confcommercio: "Accanto ai cittadini e alle imprese colpiti, avviato il monitoraggio"

Confcommercio di Cesena e di Forlì si sono riunite in una call emergenziale presenti i rispettivi presidenti Augusto Patrignani e Giuseppe Vignatelli, i direttori Giorgio Piastra e Alberto Zattini, i vicedirettori Alberto Pesci e Fabrizio Vimari. "La situazione è drammatica nei nostri territori -comunicano i presidenti - e queste giornate sono tra le peggiori in assoluto della storia della Romagna. Tutti abbiamo ben presente la gravità della situazione a cui siamo chiamati a far fronte. Il primo pensiero va alle persone. Alle famiglie e alle imprese colpite. Che sono tante, in tanti comuni del nostro territorio".

"Occorre che gli enti deputati indirizzino immediatamente risorse e incentivi straordinari a sostegno delle popolazioni e del tessuto produttivo colpito e nel frattempo procedere con le azioni di soccorso e di aiuto concreto alle persone alle quali ieri, martedì, si sono prodigati gli addetti, con uno slancio esemplare - proseguono Zattni, Vignatelli e Patrignani -. Confcommercio nei rispettivi territori ha istituito un collegamento diretto con le imprese per poter monitorare situazioni gravi di disagio e difficoltà, allagamenti, evacuazioni, danni subiti e per portare un primo confronto a cui dovranno seguire provvedimenti eccezionali di sostegno a cui si uniranno i presumibili e auspicabili atti di generosità".

Anche quello di mercoledì, continuano, è "un giorno molto problematico perché nuove esondazioni sono annunciate, al momento in ci scriviamo nella tarda mattinata, e i danni sono già enormi a Cesena, Forlì e in tutti i territori comprensoriali. Dobbiamo stringerci nello spirito di comunità e fare fronte, per quel che possiamo alla calamità, e ripartire subito con interventi strutturali, provvidenze e incentivi e tutta la solidarietà a cittadini e imprese colpite in cui la Romagna mai ha difettato che dovrà essere il di più, rispetto a una piano straordinario di aiuti, irrinunciabile, dopo questa enorme calamità”