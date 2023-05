Emergenza maltempo, la Cgil: "Danni ingenti per numerosi settori, serve un decreto legge speciale"

La Cgil dell'Emilia Romagna lancia un appello al governo affinchè venga approvato "in tempi rapidissimi di un Decreto Legge speciale che preveda fin da subito misure efficaci a tutela del lavoro". "Come Cgil di Forlì - esordisce la segreteria generale, Maria Giorgini - stiamo seguendo nel rapporto con i sindaci, le associazioni di categoria e la cittadinanza l’evolversi della situazione di emergenza e i danni che già si sono manifestati nel nostro territorio di media valle. Diverse le attività produttive colpite oltre che le abitazioni cittadine. Ci stiamo muovendo nel settore della bilateralità per fornire le prime risposte a lavoratori ed imprese".

Il sindacato giudica positivo "l’intervento di Eber nel settore dell’artigianato, che eroga un contributo di 800 euro per i danni subiti e il riconoscimento di una prestazione pari a quella prevista dagli ammortizzatori sociali per i lavoratori e le lavoratrici che non si siano potuti/e recare al lavoro a causa degli eventi atmosferici e dei danni provocati. Su questo modello stiamo lavorando anche in altri settori".

"Ciò che è certo è che i settorI maggiormente colpitI al momento sono quello agricolo e quello turistico - prosegue Giorgini -. Servono dunque risposte straordinarie che possono arrivare solo da decretazioni speciali in capo al Governo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolare per gli stagionali che rischiano di perdere buona parte del lavoro e del reddito.” La morfologia di alcune zone è profondamente cambiata, le frane hanno isolato attività e i danni sono incalcolabili. In questo ci associamo alla richiesta, del presidente della Provincia Enzo Lattuca e dei sindaci, di ricevere risorse urgenti da parte del Governo".

"Le nostre Camere del Lavoro nelle zone colpite - conclude Giorgini - sono aperte e a disposizione per le esigenze della cittadinanza e con essa delle lavoratrici e dei lavoratori anche per ottenere le prestazioni che mano a mano verranno definite e che già possono essere avanzate per i dipendenti del settore artigiano".