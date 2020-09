Fare business con il digitale: le nuove esigenze imposte dalla pandemia da covid

Confartigianato di Forlì e Jump Group propongono un approfondimento gratuito sulla digitalizzazione come strumento per uscire dalle difficoltà legate alla crisi da Covid-19. L'incontro, dal titolo "New Normality 2020: governare la trasformazione del mercato per crescere", si terrà giovedì a partire dalle 14.30 nella sala corsi di Confartigianato in viale Oriani 1 a Forlì. Il corso, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, nel rispetto della normativa per contrastare la diffusione del Covid-19, mira a fornire strumenti tecnici e teorici per comprendere le nuove esigenze create dal particolare momento storico che stiamo vivendo, governarle e sfruttarle per progettare una nuova crescita di business basata su un mercato complesso, ma promettente.

Come spiega il vicesegretario di Confartigianato di Forlì Mauro Collina, "il perno del nuovo modello di business è la digital transformation: essere presenti sui canali digitali con un'adeguata strategia non è più un'opzione, in un contesto in cui sia le aziende sia i clienti hanno subito una digitalizzazione rapida e repentina". Dopo un primo momento introduttivo per illustrare il contesto attuale, le nuove esigenze dettate dal particolare periodo storico che stiamo vivendo e gli approcci per soddisfarle, si terrà la parte più operativa su Google Ads e sul meccanismo delle Campagne Intelligenti, un meccanismo di promozione che non solo permette di essere visibili sulla rete Display e Search di Google, ma sfrutta il machine learning per mostrare gli annunci al target giusto al momento giusto.