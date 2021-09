Festa del Condominio, consegnati i diplomi del corso di formazione per amministratori

Confedilizia Forlì-Cesena si è ritrovata anche quest’anno per la tradizionale Festa del Condominio, giunta alla 17a edizione. L’evento, svoltosi nella sala “Avv. Veruska Bersani”, nella sede dell’Associazione in via Giorgina Saffi, è stata l’occasione per la consegna dei diplomi del Corso di Formazione Periodica per Amministratori Condominiali, grazie alle lezioni in video collegamento predisposte da Sidel Ingegneria. Hanno presenziato il presidente provinciale, Carlo Caselli, il vicario Stefano Senzani, la vicepresidente, Silvia Giorgioni, il direttore Christian Battani, e il segretario generale, Vincenzo Bongiorno.

“La Festa del Condominio - afferma il presidente Caselli - è un momento molto importante, sempre ricco di stimoli, anche perché permette ogni anno di confrontarsi e fare il punto su molte vicende relative agli immobili. Il “vampiro” statale è continuamente alla ricerca di nuove modalità per attaccare i proprietari di casa, ma noi vigiliamo e sempre ci batteremo con determinazione per evitare ulteriori tasse, che invece andrebbero abbassate”.

I corsisti che hanno conseguito il diploma sono Massimiliano Mordenti, Raffaella Zavalloni, Barbara Cervi, Rocco Lodise, Maurizio Mastrogirolamo, Cinzia Gasperoni, Leonardo Fiori, Elisabetta Gasperoni, Simone Sasselli, Francesca Sirri, Maria Cristina Piovaccari, Roberta Cinque, Silvia Mambelli, Licia Mambelli, Michela Piccirillo, Massimiliano Treossi, Jacopo Prati, Franco Maltoni, Serena Sansovini, Alessandra Sansovini, Gianluca Lugaresi, Sandra Laghi, Franco Bagnara, Vito Antonio Mosa, Fausto Mosa, Fausto Campidelli, Rossella Ceccarini, Stefano Ricci e Monia Casadio. Oltre al diploma, è stata consegnata loro una copia del manuale per gli Amministratori di Condominio, edito da “La Tribuna” in collaborazione con Confedilizia.