Forlimpopoli, aperta la nuova sede zonale del patronato Inapa

Un nuovo tassello completa l’assetto degli uffici di Confartigianato Forlimpopoli: è operativa la sede zonale del patronato Inapa, con un operatore sempre presente. Il servizio, che affianca lo sportello Caaf, già avviato da anni, consente agli associati e ai cittadini di avere assistenza, tutela e consulenza per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione. Il riconoscimento della sede permette ai cittadini del comune artusiano e delle zone limitrofe di avvalersi di un consulente direttamente nella sede di via Vecchie Fondine 31.

Come spiega il segretario Marco Valenti, "la scelta di costituire una sede zonale di patronato nasce dalla volontà di offrire un servizio sempre più completo non solo agli imprenditori, ma anche ai residenti. Come Confartigianato, accanto ai servizi mirati per l’impresa, stiamo implementando l’offerta rivolta alle persone, non solo agli imprenditori, collaboratori dipendenti e loro familiari, ma all’intera cittadinanza. Vogliamo essere parte attiva della comunità in cui operiamo, dando risposte a coloro che quotidianamente vivono l’area".

"stiamo mantenendo fede all’impegno assunto in questo mandato, stiamo rafforzando il legame col territorio e con chi lo mantiene vivo e vitale - prosegue Valenti -. Il nostro obiettivo è la tutela della micro e piccola impresa e del suo ruolo chiave per l’economia, ma siamo consapevoli che l’impresa è costituita di persone che hanno bisogni ed esigenze, che spesso faticano a trovare risposte. Con questo nuovo servizio vogliamo essere ancora più vicini alla comunità di Forlimpopoli. Abbiamo realizzato un investimento importante con l’acquisto della nuova sede per offrire un servizio sempre più efficace, l’ufficio zonale del patronato è un ulteriore passo in questa direzione".