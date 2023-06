Gli yacht di lusso quotati in Borsa: si avvicina il debutto a Piazza Affari

Ferretti prepara lo sbarco in borsa. Il gruppo degli yacht di lusso ha ottenuto il via libera da parte di Borsa Italiana per la quotazione sull’Euronext Milan. La società annuncia, inoltre, che l’inizio del periodo di offerta è previsto per il 21 giugno e terminerà il 22 giugno, salvo proroga o cessazione anticipata che saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della società. L’inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Milan, previsto indicativamente per il 27 giugno, resta subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e di Borsa Italiana, ivi inclusi il provvedimento di approvazione del prospetto e il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan.

L’offerta consisterà in massimo n. 88.454.818 azioni, pari a circa il 26,1% del capitale sociale della società, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding. Nell’ipotesi di vendita di tutte le Azioni in Offerta e di mancato esercizio dell’Opzione di Over-Allotment (come di seguito definita), le Azioni in Offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società. È altresì previsto che l’Azionista Venditore concederà a UniCredit, in qualità di “stabilization manager”, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (come di seguito definiti), un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 8.845.482 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% del numero massimo delle Azioni in Offerta.