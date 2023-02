Il boom dell'ospitalità extra-alberghiera, Cna accompagna gli operatori: "Valorizzano le piccole località"

Il turismo vive anche di disponibilità di posti letto e in Italia, negli ultimi 15 anni, si è assistito al fenomeno dell’esplosione dell’ospitalità extra alberghiera, cioè di strutture con pochi posti letto e con un numero servizi specifici, rispetto all’ospitalità tradizionale. Per dare un ordine di grandezza: sulla base dei dati Istat nel periodo citato, i posti letto delle strutture alberghiere sono cresciuti del 9%, mentre quelli extra alberghieri di oltre il 30%, coprendo di fatto oltre al 60% del mercato. Si parte dai più noti Bed&Breakfast, ma la normativa prevede anche Room&Breakfast, case vacanze e affitta camere. Ma perché questo fenomeno è esploso? Non si tratta solo di una questione di tariffe, ma di variabilità del servizio, dell’uso del web come forma diretta di prenotazione e di “desiderio di intimità” da parte del cliente, rimasto come elemento di valore anche dopo il distanziamento pandemico.

“È un fenomeno utile al turismo - sottolinea Cecilia Milantoni, presidente di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena - che è in grado di integrare e riqualificare l’offerta ricettiva in territori, con grande potenzialità, ma che non hanno una densità turistica tale da giustificare grandi strutture. Pensiamo alle piccole realtà del nostro Appennino, ma per certi aspetti anche alle nostre grandi città come Forlì e Cesena, che hanno tanto da offrire, pensiamo a luoghi a volte meno conosciuti, ma affascinanti dove il turismo va sviluppato e ampliato”.

“Se questo settore è in rapida crescita ed è strategico anche nel nostro territorio - continua Marco Lucchi, responsabile di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena - presenta ancora spazi di miglioramento. Alcuni aspetti su tutti: la normativa è complessa e spesso gli operatori sono lasciati un po’ a sé stessi, sono considerati i “fratelli minori” delle strutture alberghiere classiche, quanto in realtà ne integrano e completano l’offerta, inoltre si tratta spesso di imprese di piccole dimensioni e hanno bisogno anche di supporto specifico su come erogare al meglio i servizi di ospitalità, in un panorama sempre più competitivo”.

Per questo Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena ha pensato al progetto “Affitto Fatto!", un servizio a disposizione di imprese e cittadini che vogliono approfondire gli aspetti tecnici di questo settore, nello specifico panorama competitivo della nostra provincia e con riferimento alle peculiarità della normativa regionale. La pagina dedicata è disponibile su sul sito www.cnafc.it/affitto-fatto. Inoltre, nelle prossime settimane, sono previsti tre incontri tecnici gratuiti (in modalità webinar e in presenza) per affrontare argomenti di gestione e correlati all’ospitalità, con il supporto degli esperti.

Gli appuntamenti sono previsti per: giovedì 23 febbraio, ore 18.30 (modalità webinar) su gestione fiscale e le 7 regole per l’allestimento vincente per una casa vacanza; giovedì 2 marzo, ore 18.30 (modalità webinar) su pratiche burocratiche di gestione e regole e galateo dell’ospitalità; giovedì 9 marzo, ore 18.30 (incontro in presenza presso sala Domeniconi di CNA in via Pelacano, 29) sulle piattaforme di prenotazione e l’affitto dinamico e su come promuovere l’immobile tramite il territorio. È possibile consultare il programma completo ed iscriversi online: www.cnafc.it/eventi/affitto-fatto