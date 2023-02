Giovane imprenditore forlivese, dopo due start-up romagnole, lancia una nuova azienda in Spagna

Parte dallo spirito di iniziativa e dal coraggio di un giovane forlivese, Gian Marco Boschi, una nuova attività imprenditoriale nel cuore della penisola iberica. Dopo aver lasciato l’originaria occupazione da consulente commerciale e messo in cantiere interessanti esperienze all’estero (dal Portogallo ad Israele a Singapore), Boschi si era già contraddistinto negli scorsi anni per aver dato vita ad un paio di start up innovative proprio in Romagna: nel 2020, con Luca Legni, ha fondato Wait4call, la prima piattaforma di digital audio advertising in Italia nel mondo della telefonia (da cui si è poi sviluppata una seconda azienda denominata FBL Mobile Company); nel 2022 ha lanciato Tech For Fashion Hub, un incubatore sul fashion tech realizzato assieme al Comune di San Mauro Pascoli.

La nuova avventura di Gian Marco Boschi è nata da qualche mese ed ha sede a Madrid. Qui il giovane forlivese ha fondato Conectacy: un’azienda che ha come obiettivo primario quello di diffondere in Spagna e Portogallo i prodotti di Technacy, l’azienda cervese creatrice di un nuovo sistema di soluzioni tecnologiche per le comunicazioni, che sta ampliando costantemente la gamma dei servizi offerti e si sta aprendo sempre più anche al mercato internazionale. Ed è appunto la penisola iberica il primo importante mercato estero per i prodotti di Technacy, fra tutti l’ormai diffuso applicativo Netmon (una piattaforma che mette a disposizione funzionalità per la gestione e il controllo del traffico dati, voce e SMS generato tramite SIM/eSIM).

“Sono a Madrid da qualche mese – racconta Boschi – e le cose stanno andando come previsto: abbiamo aperto l'ufficio, sistemato la società ed avviato le prime collaborazioni con due primari operatori iberici, il portoghese Altice e Vodafone Spagna, con i quali i lavori partiranno operativamente nelle prossime settimane”. Intanto, a fine febbraio, Boschi rappresenterà Conectacy al MWC 2023 di Barcellona, la più importante fiera iberica sulla telefonia, per cercare di ampliare ulteriormente il mercato della sua giovane azienda.