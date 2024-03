In partenza a Forlì il corso gratuito di "tecnologo delle produzioni arredamenti in legno"

L’ente di formazione professione Aeca presso il Cnos-Fap di Forlì, in via Episcopio Vecchio 9, organizza un percorso gratuito, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di “Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno”. Il corso, approvato dalla Regione Emilia Romagna, forma professionisti in grado di operare all’interno dell’intero processo d’industrializzazione del prodotto ligneo, dalla fase di progettazione con Cad alla programmazione e produzione in serie. Durante il corso saranno valorizzati interventi di esperti del settore. Il corso prevede 500 ore, di cui 300 di aula e 200 di stage presso aziende del settore. Il periodo di svolgimento è previsto da maggio a dicembre. Il termine iscrizioni è previsto per il 5 aprile. È possibile consultare il sito https://www.aeca.it/ Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, contattare lasegreteria Aeca al numero 0543-28235 o via email ad aecaforli@aeca.it.