L'agenzia creativa si trasforma in una società benefit: "Rendiamo concrete le nostre idee"

L’agenzia creativa "The Web Factory" diventa una società benefit. Questo modello, introdotto nel in Italia nel 2016, garantisce che le aziende identificate come tali perseguano finalità non solo economiche ma anche di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

"Diventare una Società Benefit è un altro tassello di un percorso aziendale che ci sta portando tantissime soddisfazioni - spiega l'amministratore delegato Lucas Diaz Villamil Campos -. Quest’anno abbiamo aperto il nostro nuovo ufficio, il nostro team è quasi raddoppiato e abbiamo intrapreso nuovi progetti che ci stanno molto a cuore. Questo cambiamento ci permette di dare ufficialità a delle idee che sono sempre state parte della nostra filosofia aziendale e che da sempre ci hanno spinto nella scelta dei nostri progetti. Crediamo che i grandi progressi nascano da piccoli passi concreti, e questo è il nostro modo di compierne uno che faccia bene non solo a noi ma anche al territorio che è la nostra casa - la Romagna - e alla società più in generale. E, soprattutto, vogliamo che l’apporto del nostro lavoro sia positivo sia sulle persone che fanno parte del nostro team, sia su tutti coloro con i quali collaboriamo al di fuori".”

Il cambiamento di ragione sociale, quindi, "non è soltanto burocratico ma legato ad attività concrete realizzate nei confronti di persone, territorio e ambiente, beni e attività culturali, alcune già portate avanti da tempo e altre in fase di partenza - prosegue Diaz Villamil Campos -. Tra queste c’è la collaborazione con "ZeroCo2", società benefit che realizza progetti di riforestazione per contrastare la crisi climatica e supportare le comunità rurali. Insieme a "ZeroCo2", in occasione del Natale, The Web Factory ha dato vita alla sua foresta aziendale in Guatemala, 450 metri quadrati che assorbono 25mila chili di Co2 durante i primi 15 anni di vita delle piante e contribuiscono a sostenere 10 famiglie locali. E, sempre nel contesto natalizio, ha realizzato i cesti natalizi in collaborazione con CavaRei, cooperativa che sostiene le persone con fragilità e le loro famiglie sul territorio romagnolo".

"Ma l’impegno concreto di The Web Factory non è limitato al periodo natalizio, e viene portato avanti anche nella quotidianità della vita aziendale - conclude -. Con un modello organizzativo volto all’equilibrio tra la vita professionale e quella privata, concretizzato tra le altre cose nell’orario flessibile per i dipendenti e nella possibilità di lavoro smart, la volontà è quella di promuovere un contesto di lavoro che metta al centro le persone, operando in armonia con il territorio e la società. Un passo che testimonia un grande impegno nella promozione di una nuova cultura del lavoro, uno stimolo per la crescita dell’azienda ma più in generale di tutto il territorio".