L'azienda forma i professionisti della saldatura manuale: l'ambizioso progetto si configura come "un esempio virtuoso"

Un percorso di eccellenza nella saldatura manuale. Fiorini Academy rappresenta un ambizioso progetto formativo, realizzato da Fiorini Industries in stretta collaborazione con Formart e Generazione Vincente, che coinvolge 10 aspiranti professionisti della saldatura manuale, offrendo loro un'opportunità unica di crescita e specializzazione. Le 156 ore di formazione, avviate il 27 novembre e destinate a concludersi il 22 dicembre, promettono di plasmare nuovi professionisti del settore. Il cuore pulsante di questa iniziativa è la sinergia tra Fiorini Industries, Formart e Generazione Vincente.

Fiorini Industries diventa partner di Formart, una rinomata società di formazione, e di Generazione Vincente, agenzia per il lavoro impegnata a creare opportunità di carriera. La partnership si traduce in un impegno tangibile: Fiorini assumerà almeno il 40% dei partecipanti al corso. I partecipanti a Fiorini Academy beneficiano di un percorso formativo completo, suddiviso in fasi mirate. La prima parte, svolta in aula, è dedicata a corsi fondamentali di lingua italiana e sicurezza. Giovanni Zoffoli, responsabile del sistema qualità e sicurezza di Fiorini Industries, guiderà i partecipanti attraverso questi cruciali aspetti, fornendo una solida base per il loro sviluppo professionale. Successivamente, la formazione si sposterà sulle tecniche di saldatura, affidate a Busuioc Viorel, esperto saldatore di Fiorini Industries. La sua esperienza sul campo si tradurrà in una guida pratica e approfondita, fornendo agli aspiranti saldatori le competenze necessarie per eccellere nel loro mestiere.

La seconda parte dell'aula sarà dedicata alla lettura del disegno tecnico, con Massimiliano Marrughi, responsabile dell'ufficio tecnico di Fiorini Industries, che condividerà la sua competenza nel decifrare e interpretare i progetti complessi che costituiscono il tessuto operativo dell'industria. Dal 5 dicembre, i partecipanti avranno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso, spostandosi direttamente nello stabilimento produttivo di Fiorini Industries. Qui, saranno immersi in una vera e propria esperienza pratica, affrontando la sfida della saldatura manuale. L'aggiunta di competenze pratiche come il controllo visivo della saldatura rappresenta un elemento fondamentale, e sarà parte integrante del percorso formativo.

Fiorini Academy si propone non solo di formare nuovi talenti, ma anche di creare una connessione sinergica tra la teoria appresa in aula e l'applicazione pratica sul campo. In questo modo, i partecipanti diventeranno non solo saldatori qualificati, ma anche professionisti in grado di comprendere appieno il contesto industriale in cui operano. In conclusione, l'impresa si configura come "un esempio virtuoso di come le partnership strategiche tra industria, formazione e agenzie per il lavoro possano generare opportunità concrete e formare nuove generazioni di professionisti altamente qualificati nel settore della saldatura manuale. Un investimento nel talento che promette di dare frutti duraturi nel panorama industriale italiano".