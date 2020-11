La gestione del personale ai tempi del Covid, Cna fa chiarezza con un webinar

Tamponi, test sierologici, quarantena, smart working. Chi ha del personale da gestire nelle ultime settimane è stato letteralmente inondato da nuove problematiche. In una situazione che è diventata sempre più complessa e preoccupante, con crescenti rischi per le imprese. La proroga dello smart working ha introdotto alcune novità, così come il recente Decreto Ristori prevede misure su ammortizzatori sociali, sospensione dei versamenti contributivi, lavoratori con figli, situazioni di lavoratori disabili o con figli disabili e altro. Le novità sono davvero numerose.

Per questo, per fare il punto e rispondere alle domande delle imprese il Servizio Paghe di Cna promuove un webinar che si terrà venerdì alle ore 11.30 e sarà tenuto da Marco Roncoroni, responsabile Servizio Paghe e Davide Ghetti, responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza di Cna Forlì-Cesena. Il webinar, della durata di circa un’ora, è gratuito previa iscrizione ed è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Iscrizione entro giovedì attraverso il sito www.cnafc.it.