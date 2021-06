Lavoro, le imprese hanno previsto 10mila ingressi per l'estate, giovani nel 26% dei casi

I risultati dell’indagine condotta dalla Camera di Commercio della Romagna fanno emergere alcuni dati interessanti per quanto riguarda il borsino delle professioni per la provincia di Forlì-Cesena. L’indagine rileva 10.000 entrate previste nel trimestre giugno-agosto 2021, di cui 4.760 nel solo mese di giugno. Di queste, il 91% riguardano lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) percentuale in forte crescita rispetto al periodo precedente, il restante 9% lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Le entrate previste nei primi 5 settori di attività nel mese di giugno 2021 e nel trimestre fino ad agosto ammontano rispettivamente a: 1.170 e 1.930 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici; 910 e 1.840 per il commercio; 820 e 1.550 per i servizi alle persone; 290 e 540 nelle costruzioni e 280 e 660 per i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio. Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 26% dei casi (come per il mese precedente), mentre l’8% delle entrate previste è destinato a personale laureato (-1%). In 26 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, specie nelle aree direzione e servizi generali, tecniche e della progettazione, logistica.