"Le persone al centro": l'azienda specializzata nella produzione di motoriduttori diventa Top Employer 2024

Bonfiglioli inaugura il nuovo anno con un riconoscimento prestigioso: la certificazione Top Employers 2024. Un altro traguardo importante per un’azienda che, da sempre, s’impegna nella definizione e nell’adozione di strategie e programmi di eccellenza in ambito risorse umane, volte a creare un ambiente di lavoro positivo e orientato al benessere delle persone lungo l’intero percorso professionale. A rilasciare la certificazione è il Top Employers Institute, un ente certificatore nato oltre 30 anni fa che, presente a livello globale con 11 sedi in 122 Paesi, alla finalità di assegnare la Certificazione Top Employer alle aziende che dimostrano un livello di eccellenza in ambito risorse umane. Come afferma Sonia Bonfiglioli, presidente del Gruppo, "Bonfiglioli è l’insieme delle persone che la compongono la cui sinergia e soddisfazione costituiscono la nostra più grande forza. Questo riconoscimento ci rende molto orgogliosi e sottolinea il costante nostro impegno nel creare un ambiente di lavoro positivo non solo per mantenere ma soprattutto per superare gli elevati standard che ci sono stati riconosciuti.”

Per accedere alla procedura di valutazione, le aziende devono rispondere a determinati requisiti, ovvero soddisfare gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey che copre 6 macroaree volte ad analizzare approfonditamente 20 diversi ambiti, tra cui: People Strategy, Organization e Digital HR, Work Environment, Talent Attraction, Learning e Development, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri. In caso di valutazione positiva, le aziende vengono certificate con il marchio Top Employer, distinguendosi così sul mercato (nazionale, regionale o globale) in qualità di “Employer of choice” e annoverate anche sul Portale Top Employers.

Con questa certificazione Bonfiglioli si unisce agli altri 148 Top Employer a livello nazionale (sono 2.299 in tutto il mondo) ed emerge per la sua policy aziendale all’avanguardia orientata alla gestione delle risorse umane, per la valorizzazione del capitale umano, per lo sviluppo delle competenze e professionalità interne, per la promozione di percorsi di crescita e di carriera personalizzati e per garantire pari opportunità. In questo senso si colloca il payoff di Bonfiglioli “We Engineer Dreams” che testimonia il commitment dell'azienda nel creare percorsi di carriera personalizzati per i talenti all'interno dell'azienda, permettendo loro di realizzare i loro sogni professionali e di utilizzare le proprie competenze ed esperienze per trasformare in realtà i sogni dei clienti.