Le previsioni di assunzioni delle imprese nel trimestre: il 27% sono under 30

La Camera di commercio della Romagna traccia un bilancio sulle previsioni occupazionali nella provincia di Forlì-Cesena. L’indagine, eseguita prima delle ultime misure di contenimento della pandemia da Covid-19, rileva 5.430 entrate previste nel periodo novembre 2020-gennaio 2021, mentre per il solo mese di novembre 2020 sono 1.630. Di queste, il 90% riguardano lavoratori dipendenti e il restante 10% lavoratori non alle dipendenze.

Le entrate previste nei principali settori di attività nel mese di novembre 2020 registrano 310 entrate per il commercio (1.150 nel trimestre novembre 2020-gennaio 2021); 260 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (670 nel trimestre); 170 per i servizi alla persona (690 nel trimestre) e 120, sia per le industrie meccaniche ed elettroniche (38° nel trimestre), sia per le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (300 nel trimestre). Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 27% dei casi, mentre il 12% delle entrate previste è destinato a personale laureato. Il 19% delle entrate previste riguarda dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (22%). Anche in questa rilevazione, almeno un’impresa su tre (32%) continua a prevedere difficoltà a trovare i profili desiderati.

Si segnalano numerosi appuntamenti organizzati da Unioncamere nelle giornate dal 25 al 27 novembre per Job&orienta 2020 Digital Edition. Il programma dei webinar è disponibile sul sito Joborienta.info. Nel sito www.romagna.camcom.it sezione Scuola-Lavoro/Orientamento, competenze e placement sono disponibili ulteriori informazioni sulle numerose attività e sui progetti della Camera della Romagna che avvicinano il sistema scolastico-formativo al mondo delle imprese e del lavoro nel territorio, nonché iniziative e percorsi a favore delle imprese, dei loro lavoratori e delle competenze per il lavoro: ancora un webinar è previsto il 17 novembre per il percorso in tema di smart working. Per informazioni: occupazione@romagna.camcom.it