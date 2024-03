Meldola, taglio del nastro per un nuovo negozio di abbigliamento in centro storico

Sabato mattina ha aperto al pubblico "Milù Moda", negozio di abbigliamento gestito da Miriam Zuccherelli. Nei locali situati in via Roma 51 a Meldola Miriam è pronta ad accogliere i clienti con tante proposte moda donna e uomo, oltre ad accessori, intimo e scarpe. Miriam, già titolare e gestore di attività a Meldola sempre nel settore della moda, ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura con passione per il proprio lavoro e grande professionalità. Il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha partecipato al momento inaugurale porgendo i migliori auguri di buon lavoro a Miriam e si è complimentato per questa nuova apertura che ancora una volta conferma la vitalità del settore imprenditoriale meldolese.