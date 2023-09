Nautica, Ferretti Group celebra al Monaco Yacht Show i 60 anni di Crn

Investimenti, sostenibilità e performance d’eccezione. Ferretti Group porta novità, progetti e bellissime barche al Monaco Yacht Show, in programma fino a sabato. Per l’occasione la flotta è composta da 7 modelli: Riva 130’ Bellissima, Custom Line Navetta 42 e Custom Line 140’, wallywhy200, wallypower58, Pershing GTX116 e Pershing 140. La cornice del Monaco Yacht Show è anche l’occasione per celebrare i 60 anni dalla nascita di Crn, il brand di Ferretti Group che ha rivoluzionato il mondo della nautica con grandi intuizioni e clamorosi successi che hanno influenzato lo stile e il mercato mondiale.

Crn festeggia questo anniversario con un importante capitolo della sua storia di eccellenza e innovazione: il conseguimento della certificazione Sustainable Powered Yacht (SuP- Y). Grazie al lavoro coeso tra la Ferretti Group Super Yacht Division, Weichai Power Science & Technology Division e Rina Services Spa, è infatti stato possibile lavorare a un’architettura sostenibile che prevede l’installazione di moderne celle a combustibile a bordo di un superyacht Crn. La nuova tecnologia rappresenta un traguardo unico all’interno del comparto e muove i primi passi verso la nautica del futuro, grazie a una soluzione di facile gestione che soddisfa tutti i requisiti normativi per un’implementazione sicura.

“Ferretti Group, e la nautica in generale, stanno vivendo uno stato di grazia, che promette un futuro radioso. Questa energia positiva ci permette e ci impone di investire e crescere responsabilmente, puntando su nuove tecnologie e innovazioni sostenibili, come quelle annunciate nell’ambito delle fuel cells - afferma Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group-. L’esempio virtuoso viene da Crn, il nostro cantiere glorioso che celebra 60 anni di avanguardia con una importante certificazione nel settore dei combustibili. Ferretti Group ha il merito e la fortuna di avere i brand più iconici del settore: sulla loro solidità e sul loro successo costruiremo la nautica di domani".

Nella prima giornata di Salone si è tenuta anche la consueta conferenza stampa, nella quale il management ha ripercorso in una prima fase gli ottimi risultati finanziari: dopo aver chiuso l’esercizio del 2022 con risultati eccellenti, Ferretti Group ha completato la procedura di dual listing delle azioni ordinarie su Euronext Milano, affiancando la quotazione italiana a quella già in essere su Hong Kong Stock Exchange. In questo modo, oltre il 50% del capitale è sul mercato, facendo di Ferretti Group una public company sostenuta da investitori italiani e internazionali.

Un unicum sul mercato, che ha permesso al Gruppo di continuare a ottenere performance molto positive: nel primo semestre del 2023 la società ha ottenuto ricavi pari a 580,8 milioni di euro (+8,6% rispetto al primo semestre del 2022), una marginalità del 14,7% (+1,2%), una posizione finanziaria netta equivalente a 320 milioni di cassa e una raccolta ordini in sei mesi di 573 milioni di euro. Il portafoglio ordini è salito così a 1,410 miliardi di euro al 30 giugno scorso, in crescita di circa il 15,8% rispetto al 30 giugno 2022 (quando era 1,2 miliardi di euro).

Non solo un ottimo stato finanziario, il 2023 è anche un anno di ampie novità dal punto di vista dei prodotti e della capacità produttiva, con un incremento del 20% in termini superficie a livello globale, merito delle recenti ristrutturazioni e acquisizioni (355,4 migliaia di metri quadri alla fine del 2022 vs 425,4 migliaia di metri quadri nel primo semestre del 2023). Investimenti che hanno permesso di ampliare alcuni stabilimenti produttivi a partire dalle Super Yacht Yard di La Spezia e Ancona.

Al fianco del Gruppo, come sempre, partner del lusso che allieteranno ospiti e visitatori con tanti eventi in programma. Range Rover, confermato come partner ufficiale automobilistico, Flexjet, leader nella private aviation, seguiti da Agath, Venini, Culti, Perennials e Ethimo che firmano gli eleganti arredi interni ed esterni. Tra i numerosi partner italiani anche Dolce & Gabbana che firma le divise tailor-made dello staff, Frette, Lavazza con l’ultima selezione di miscele, e La Scolca e Veuve Clicquot per degustare nuove proposte di qualità. Immancabile anche il Monaco Yacht Club.