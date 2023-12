Natale col sorriso, Zattini (Ascom): "Ristoranti e abbigliamento, un andamento positivo come non si vedeva da anni"

Dopo tantissimo tempo si sono visti negli ultimi dieci giorni un fermento e una vivacità come non accadeva da anni. Dagli oltre venti operatori contattati, spiega il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, "abbiamo avuto riscontri molto positivi. Nello specifico sono andate molto bene le attività della ristorazione - sia a Forlì che nel comprensorio - e della vendita al dettaglio di alimentari", segno che questo settore "grazie alla qualità complessiva dell'offerta, dai prodotti all'accoglienza" continua a tirare. Non è tutto, perché "anche l'extra-alimentare, specie l'abbigliamento, è andato oltre le previsioni più rosee". Confcommercio aveva previsto una spesa media per persona in questi giorni "di 180 euro. Bene, nell'extra-alimentare lo scontrino medio è stato superiore".

Quanto detto "è una iniezione di fiducia nei nostri operatori. Non vorrei che quanto detto sembrasse scontato, perché così non è. A mia memoria era da una ventina d'anni che non registravamo pareri così positivi". Da tempo, prosegue, "parlando con i nostri associati, non sentivo frasi quali "non vedo l'ora di chiudere per le feste, perché mi sto ammazzando di lavoro". Vorremmo che questo sia di buon auspicio per il 2024, nonostante l'economia stia evidenziando qualche segnale di preoccupazione". Nel complesso "possiamo essere davvero soddisfatti di questo Natale". Sul centro storico, infine, "è uno dei più belli di tutta Italia. Non è un caso che del suo allestimento si siano occupati anche i telegiornali nazionali. Confcommercio non ha mai lesinato critiche a questa amministrazione. Di conseguenza, per onestà intellettuale, le vogliamo fare i complimenti per il lavoro svolto sul centro storico, impreziosito da luminarie e videomapping in piazza Saffi. L'investimento fatto ha avuto un'efficacia straordinaria".