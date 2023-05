Polizze Eurovita, situazione di stallo fino al 30 giugno: "Per ora non si intraprende alcuna azione"

L'Adoc, l'Associazione difesa orientamento consumatori, aggiorna sulla situazione relativa alle Polizze Eurovita. "Il 14 aprile - spiega il presidente dell'associazione, Francesco Amato - le Associazione dei consumatori hanno avuto un incontro con Ivass (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ndr) per esaminare le difficoltà dei consumatori che hanno investito i propri risparmi con le polizze Eurovita. Durante l’incontro l’Ivass ha esposto le ragioni per le quali è stato prorogato il commissariamento fino al 30 giugno, in quanto la controllante di Eurovita, Cinven, ha versato solo 100 milioni di euro a fronte dei 300 milioni richiesti dall’Ivass per consentire il rifinanziamento di Eurovita e di riprendere così l’attività normale".

"Le associazioni dei consumatori hanno fatto presente che per risolvere in modo strutturale il problema è necessario che il comparto assicurativo si doti di un fondo di tutela analogo a quello bancario che ha consentito di ristorare i clienti delle banche fino a 100.000 euro - prosegue l'avvocato Amato -. E’ ovviamente necessario il supporto delle grandi imprese assicurative, prima che dello Stato. L’Ivass convocherà le Associazioni dei Consumatori a metà giugno prima della scadenza del blocco dei riscatti prevista per il 30 giugno. Si auspica, che per tale data, si troverà una soluzione che tuteli idoneamente i tanti consumatori coinvolti in tale situazione".

"Fino a tale data non saremo in grado di avere ulteriori informazioni circa le soluzioni che verranno adottate - conclude Amato -. Nel frattempo, tenuto conto di tale situazione di evidente stallo e incertezza, la nostra associazione ha ritenuto opportuno, per adesso, non intraprendere alcuna azione, se non quella di monitorare costantemente la situazione a livello nazionale, ritenendola inutile e

dispendiosa per gli investitori stessi. A.d.o.c. Forlì Cesena, si rende comunque disponibile a fornire ogni informazione in merito

attraverso i propri sportelli".