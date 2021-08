Rinnovi e assunzioni in vista all'Electrolux per un totale di 28 lavoratori

Rinnovi e assunzioni a termine in vista all'Electrolux di Forlì. Lo fa sapere in una nota la Rsu

Rinnovi e assunzioni a termine in vista all'Electrolux di Forlì. Lo fa sapere in una nota la Rsu interna dello stabilimento metalmeccanico forlivese. “Durante la riunione con la direzione aziendale l'azienda ha informato sui contratti in scadenza questa settimana e su nuove assunzioni a partire dalla prossima”, si spiega. “Sono rinnovati i contratti di 17 lavoratrici e lavoratori su 19 in scadenza, che saranno prorogati fino a luglio 2022. Inoltre l'azienda assumerà 11 persone nuove con contratto acausale da lunedì, per tre mesi”, conclude il comunicato della Rsu Fiom, Uilm e Ugl dell'Electrolux Forlì.