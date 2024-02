"Roads to Innovation", un tour itinerante dedicato alle aziende protagoniste di innovazione

"Vem Sistemi" annuncia il roadshow “Roads to Innovation” un fil rouge attraverso cui si dipanano gli eventi del system integrator forlivese da febbraio a maggio attraverso cinque città e durante i quali verranno affrontate cinque differenti tematiche tecnologiche che permetteranno di conoscere altrettante importanti realtà del tessuto imprenditoriale italiano. L'obiettivo finale di questo viaggio itinerante all’insegna dell’innovazione sarà dare spazio alla voce delle aziende affinché attraverso la loro diretta esperienza e i loro casi d’uso possano diventare ambasciatori del potere, dei benefici e dei vantaggi che le nuove tecnologie possono offrire al business.

"Non una, ma tante, sono le strade che portano verso l’innovazione, talvolta parallele, talvolta intrecciate, talvolta anche distanti, tuttavia uniche perché ognuna porta con sé un bagaglio di storia personale e aziendale, esigenze differenti, tempi diversi, e tutte fanno rotta verso il progresso tecnologico come leva per l’evoluzione del business - spiega Andrea Giuliani, Head of Design & Delivery "Vem Sistemi" -. Ecco perché nella nostra serie di eventi itineranti abbiamo deciso di fare in modo che siano le aziende protagoniste di innovazione a condividere la loro storia e la loro esperienza d’uso con le tecnologie che stanno adottando e che possono essere fonte di ispirazione per le altre".

"Roads to Innovation" partirà il 29 febbraio e la prima tappa sarà dedicata al tema "Secure Networking tra It e Ot" e sarà ospitata da "Biesse", azienda internazionale che produce linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi. Nata in Italia nel 1969 e quotata al segmento Euronext Star di Borsa Italiana, supporta l’evoluzione del business dei propri clienti che operano nei settori del mobile, dell’housing & construction, dell’automotive e dell’aerospace. Biesse aprirà le porte del suo sito produttivo e del business center per raccontare la sua storia di innovazione e gli impatti sul business delle nuove tecnologie.

L’incontro sarà anche occasione per mostrare le ultime novità ed evoluzioni Cisco in ambito networking, si parlerà di "Cisco Identity Service Engine" (Ise), e verrà presentata in anteprima "Sd-Factorii", la nuova digital platform per l’infrastruttura di rete realizzata da Vem sistemi in grado di orchestrare e automatizzare in maniera programmabile l’infrastruttura di rete e offrire connettività all’interno degli ambienti produttivi (Ot). Il roadshow proseguirà il 14 marzo con la seconda tappa prevista a Bologna presso "Crif", azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing nonché in avanzate soluzioni in ambito digitale e open banking per lo sviluppo del business. Attiva dal 1988, "Crif" sarà protagonista della tappa dedicata al tema "Reimagine Workspace".

La terza tappa del 9 aprile sarà invece dedicata alla cybersecurity e prevedrà la visita alla "EI Towers" nella sede di Lissone (Monza Brianza). Con un portafoglio di circa 2.500 siti broadcasting, "EI Towers" è la tower company indipendente che garantisce il servizio di trasmissione per la maggior parte dei canali televisivi nazionali e locali. Tra le recenti realizzazioni della società, spiccano l’International Broadcasting Centre di Lega Serie A (Ibc), con il noto Var Center, presso l’headquarter di "EI Towers" e la rete nazionale "Low Power Wide Area Og" della controllata "Eit Smart", asset dedicato alla fornitura di servizi Internet of Things a basso consumo energetico.

Il Roadshow proseguirà con un evento a tema Fashion & Retail Experience che sarà ospitato da "Safilo", player globale dell’occhialeria che crea, produce e distribuisce da oltre 90 anni occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor. L’ultimo appuntamento si svolgerà a Padova il 9 maggio presso "Carel", società leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico. All’interno degli spazi "Carel", l’azienda offrirà il suo punto di vista in materia di innovazione concentrandosi sul tema "Data Security". L’agenda completa e le modalità di partecipazione ai primi appuntamenti del roadshow ”Roads to Innovation” sono disponibili qui: https://vem.com/eventi/